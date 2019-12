Les vacances de fin d’année approchent à grands pas et il est temps de décider où passer cette période de fêtes.

Nous vous proposons de lire cet article et de découvrir notre adresse coup de cœur dénichée pour vous. De quoi se donner des idées et des envies pour le mois de décembre…

La Cigale Tabarka : un hôtel à ne pas manquer cet hiver

Planté dans la baie de Tabarka au pied des montagnes de chênes, l’hôtel La Cigale qui d’une vue grandiose est un véritable havre de paix et de tranquillité. Il dispose d’ailleurs de 248 chambres, 5 restaurants offrant des cartes variées, 5 bars luxueux et un large choix d’espaces pour les loisirs et les affaires.

Les chambres et les villas présentent un décor raffiné et des couleurs tendance offrant aux clients de l’hôtel un cadre idéal pour un pur moment de détente.

Une fois là-bas, accordez-vous le temps de siroter un cocktail frais sur la terrasse et profitez de la vue.

Le matin après le petit déjeuner, pensez à découvrir le luxueux spa « La Cigale Thalasso & SPA ». Ce lieu dédié au bien-être et à la relaxation vous invite à tester des soins à base d’eau de mer, d’algues et de boues marines d’une grande pureté.

En séjournant à l’hôtel, vous pouvez également jouer au golf, au tennis ou même l’équitation.

Que vous soyez entre amis ou en famille, La Cigale Tabarka est une adresse qui vous ne décevra jamais…

Adresse : Zone touristique El Morjene, 8110 Tabarka, Tunisie

Téléphone : 70 019 000

Site officiel: http://www.lacigaletabarka.com/

-Mariem.L-