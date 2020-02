Le Sultan redevient Le Sultan et ça change tout, mais presque rien.

Durant près de 40 ans, L’hôtel Le Sultan s’engage à vous garantir vos plus belles vacances. Depuis 2014, l’hôtel se présente à vous sous l’enseigne Sentido.

Aujourd’hui, Le Sultan a décidé de reprendre son indépendance.

Bien plus qu’un changement de logo, Le Sultan se lance dans le projet de création d’une nouvelle image, révélatrice de ses valeurs, un projet impliquant toutes ses équipes.



Le Sultan a choisi la couronne aux tridents, car sa proximité avec la méditerranée est ancrée en lui ainsi qu’un S en écusson, symbole du dévouement sans faille à vous offrir la sécurité des plus belles vacances en famille.



Le nouveau site web, sera opérationnel dans les prochains jours et vous offrira une vitrine et un avant-gout pour vos prochains séjours avec une information plus complète et la possibilité de réserver chaque type de chambre ou suite.

L'hôtel Le Sultan reste une valeur sûre, découvrez les 5 coups de cœur de la rédaction

Le Sultan Hammamet est l’un des hôtels préférés des tunisiens, il est bien noté sur booking.com 8.3/10 ainsi que sur Tripadvisor 4.5/5 qui lui a d'ailleurs attribué le prix « Travellers Choice 2018 » et « Travellers Choice 2019».

1. Une vue exceptionnelle sur la méditerranée qui ne vous quitte pas des yeux



Dès votre entrée à l’hôtel, tout a été conçu pour que vous ayez une vue constamment sur la méditerranée !



Réception, restaurant principal, restaurant japonais, le Calife Bar, le Blue Bar…et bien évidemment une infinité de chambres avec une vue mer dégagée et sans pareil sur la piscine et la mer.

2. Des activités adaptées à tous les clients



Que vous logez avec votre bien aimé(e), vos amis ou en famille, cet hôtel vous propose une multitude d’activités, vous n'aurez donc pas le temps de vous ennuyer !

Le mini club

Le mini club dispose non seulement d'un espace couvert où il propose une multitude de jeux et d’activités sous l'encadrement d'une équipe d'animateurs aux petits soins, mais aussi d’un espace de jeux en plein air très bien équipé. L’hôtel a d’ailleurs opté la marque suédoise Hags leader mondial de l’équipement de loisirs à accès libre.

Un centre équestre au cœur de l'hôtel

L’hôtel dispose de son propre ranch qui compte une dizaine de chevaux ainsi que des petits poneys.

Les activités s’adaptent aux envies de chacun, les nouveaux pourront ainsi s’initier à l’équitation quant aux professionnels, ils pourront profiter pleinement de l’immense terrain d’équitation et des cours avec plusieurs niveaux et avoir donc la possibilité de passer les galops 1 à 7.

Les sportifs trouveront également leur bonheur puisque Le Sultan dispose d’un minigolf, d’un terrain de tennis et d’un terrain de pétanque. Pour ceux qui sont à la recherche d’une expérience impressionnante, nous vous conseillons vivement d’opter pour la plongée sous-marine.

3. La variété gastronomique

Chaque restaurant vous assure un voyage gastronomique inspirée de la méditerranée, mais aussi du Japon. En printemps et en été, dès que le soleil pointe son nez, vous pourrez profiter du beau temps et de la sublime vue en optant pour un déjeuner au restaurant Le Pirate.

4. Une piscine traitée à l’ozone O3

Traitée à l’ozone O3 d’une manière bio et naturelle, la piscine de l'hôtel est l'une des rares à permettre aux baigneurs de nager dans une eau saine sans la présence des produits chimiques tels que le chlore ou le brome réduisant ainsi d’une manière significative les problèmes des yeux rouges et de respirations.

5. Le Five Senses Thalasso & Spa

Difficile de passer sous silence cet endroit…offrez-vous un massage, un hammam ou encore un jacuzzi et profitez de la magie de cette adresse idéale pour la détente et le bien-être.

Si vous avez apprécié notre article et que vous voulez vivre votre propre expérience à l’hôtel Le Sultan Hammamet ? Réservez dès maintenant votre séjour.



Site Web : http://www.lesultan.com/

Téléphone : 72 280 588

Facebook : https://www.facebook.com/sultan.hammamet/

Instagram : https://www.instagram.com/hotellesultan/