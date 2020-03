« Laico Tunis - SPA & Conference Center», un des hôtels les plus réputés de la capitale décide de ne pas fermer ses portes, mais plutôt à passer en mode Hibernation!

Ses employés resteront chez eux, le minimum d’effectif sera présent pour assurer le bon déroulement du séjour des clients de l’hôtel.

« On passe en mode hibernation jusqu’à nouvel ordre et c’est avant tout pour protéger nos équipes. » Confirme M. Wissem Souifi, le Directeur Général de cet hôtel 5 étoiles de 305 chambres.

Parmi les principales décisions prises par l’hôtel, on peut citer :

La mise en chômage partiel d’une partie du personnel après avoir liquidé leurs congés en attendant un fléchissement de l’épidémie.

Préserver plus de 380 employés à partir du mois d’avril.

Prise de mesures sanitaires exceptionnelles dès le début de la crise pour assurer au maximum la sécurité du personnel et des clients.

La formation interne à distance du personnel

Profiter de cette période pour se focaliser sur la maintenance préventive nécessaire pour préparer la reprise

Il est à noter que certains clients qui étaient encore en chambre ont choisi de rester vu les mesures de protections prises par l’hôtel qui ont bien évidemment rassuré ces clients même si la plupart ont choisi d’écourter leur séjour.

L’hôtel "Laico Tunis - SPA & Conference Center" est réputé pour ses grands espaces de congrès, la plupart des plus grands événements y sont organisés. Les annulations de congrès prévus durant le mois de Mars et avril sont donc une perte très considérable pour l’hôtel qui s’attend à connaitre le même sort au mois de mai.

M. Souifi rajoute dans ce sens qu'il espère voir en coordination avec l'ensemble de la profession, le ministère de tutelle et le Gouvernement un véritable élan de solidarité et la mise en place de véritables dispositifs pour faire face économiquement et socialement à cette situation exceptionnelle.

Espérons que cette crise ne dure pas plus longtemps... demain sera meilleur !



Adresse : Place des Droits de l'Homme Avenue Mohamed 5 Tunis

Site web : www.laicotunis.com

