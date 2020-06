Avec l’approche de la saison estivale et la fin de l’épidémie en Tunisie, le Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse rouvre ses portes et vous accueille dans les meilleures conditions afin d’assurer votre sécurité.

Respect des protocoles sanitaires imposés par l’ONTT et le groupe Accor

En plus des mesures sanitaires élaborées par l’Office National du Tourisme Tunisien, le Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse applique aussi le programme ALL Safe d’Accor. Un programme complet, avec des procédures répondant aux nouveaux comportements et attentes des consommateurs. Les priorités sont les suivantes :

Hygiène et propreté

La nomination de « ALL Safe Officers » spécialement formés pour superviser toutes les opérations de nettoyage de l’hôtel, les mesures préventives et les demandes de renseignements des clients ;

Installation d'un tunnel de désinfection et la prise de température ainsi que le port du masque sont obligatoires pour les clients ainsi que pour tous les employés.

Les clients doivent déposer la clé de la chambre dans une boite au départ pour la désinfection.

Équipements dans les chambres sur demande.

Soin et réconfort

Assistance médicale gratuite avec AXA à partir de juillet 2020, y compris l’accès à des professionnels de la santé et des consultations par téléphone ou à l’endroit où les clients séjournent avec Accor ;

Contrôle de la température : les clients se feront prendre leur température à l’entrée de l’hôtel.

Une ligne téléphonique dédiée pour aider les clients à se préparer à leur séjour et à répondre à leurs questions ou à leurs préoccupations ;

Distance sociale

Distance de séparation de 1,5 mètres dans toutes les surfaces publiques et restaurants

Distance de séparation de 1,5 mètres dans les salles de réunions de l’hôtel

Une personne ou une famille à la fois dans l’ascenseur ;

Distance de séparation appropriée dans les zones de piscine ou sur les plages.

Services transparents et sans contact

Check-In assisté disponible;

Check-in et check-out disponible en ligne pour les réservations faites à travers all.accor.com

Paiements en ligne (en fonction de la législation locale)

Usage de WhatsApp comme moyen de communication ;

Tous les menus des restaurants de l’hôtel sont digital et consultables via le QR code.

Flexibilité

Nouvelles solutions de restauration innovantes, y compris des bento box à emporter pour les réunions, des repas dans la salle à manger sans frais supplémentaires et des emballages alimentaires emballés individuellement pour les participants ;

Les clients qui prévoient de séjourner entre le 17 mars 2020 et le 30 juin 2020 (inclus) peuvent modifier la date de leur séjour ou annuler leur réservation et recevoir un bon de crédit du montant de la réservation originale pour une utilisation au même hôtel dans les 18 mois. Si l’hôtel est fermé pour la date du séjour, ils peuvent annuler leur réservation et être remboursés sans pénalité en contactant l’hôtel directement.

Restaurants et salon de thé

Afin d’assurer votre sécurité tous les menus des restaurants de l’hôtel sont digital et consultables via le QR code.

Les restaurants reprendront également leurs activités

Sendai : Restaurant japonais teppanyaki et bar à sushis

Restaurant japonais teppanyaki et bar à sushis Levant Grill & Jacuzzi : Le resto-plage parfait pour chiller au soleil, qui est d'ailleurs ouvert de 12h00 à 18h00.

Le resto-plage parfait pour chiller au soleil, qui est d'ailleurs ouvert de 12h00 à 18h00. Aga Café : le salon de thé au décor authentique.

Des nouveautés et des promotions pour profiter pleinement de l’été

Cet été, le Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse vous offre une promotion exceptionnelle de -25% pour toute réservation avant le 30 juin à travers les agences de voyages avec des conditions de réservations flexibles.

L’hôtel a également annoncé qu’une application mobile "Movenpick Resort&Marine Sousse" sera prochainement lancée. Vous pourrez ainsi consulter les tarifs et réserver votre chambre, demande votre carte fidélité, réserver au sein de l'un des restaurants...

