Le Royal Thalassa Monastir*****, vaisseau amiral du Groupe hôtelier Thalassa Hotels, a toujours, à travers son Carré VIP Suites Spa, su drainer une clientèle de luxe, composée de particuliers, certes, mais aussi de nombreuses personnalités appartenant au monde des affaires ou du show-business.

Le Carré VIP Suites Spa est donc destiné à une clientèle privilégiée à la quête d’une expérience d’un séjour assez unique combinant le luxe et le raffinement dans un cadre calme et paisible.



Erich ALAUZEN, Chargé de Communication, Relations Publiques et Presse du Groupe Thalassa Hotels a précisé ce qui suit :

« Le Carré VIP Suites Spa, à l’écart de notre établissement hôtelier mais situé dans l’enceinte de notre fabuleux centre de thalasso et spa, le Royal Elyssa Thalasso & Spa, est un véritable refuge pour des clients qui veulent, loin de tout le monde, se reposer et se relaxer le temps d’un weekend ou plus. Des clients souvent très réguliers qui peuvent venir de Tunis, chaque weekend, pour retrouver un service à la fois efficace et discret. Le Royal Elyssa Thalasso & Spa étant maintenant rouvert, les clients du Carré VIP Suites Spa, peuvent accéder directement, en peignoir, à leurs soins thalasso ou spa, ce qui constitue bien évidemment un autre avantage, sans compter les jacuzzis aménagés sur les balcons de quelques suites. La piscine privée du Carré VIP Suites Spa, permet également, pour des stars ou des personnalités connues, d’être tranquilles à l’écart de l’hôtel. Les clients peuvent également profiter d’un room-service de tous les instants »

Récemment, on a pu apercevoir au Carré VIP Suites Spa : La chanteuse Manel Amara, Hamza Belloumi, animateur et producteur, Afef Gharbi, animatrice et productrice, Hamdi Hadda, acteur réputé, Adel Bouhlel, homme de médias…

Par ailleurs, le Groupe Thalassa Hôtels a créé un concept unique Les Weekends d’Exception, permettant à des clients privilégiés, pour des anniversaires de mariage, par exemple, ou pour toute autre occasion, de profiter des services extraordinaires (hébergement, thalassothérapie/spa, gastronomie…) du Carré VIP Suites Spa, durant tout un weekend.

Si vous rêvez de connaitre une expérience de luxe dans le cadre d’un weekend exceptionnel, n’hésitez pas à contacter le +216 93 953 465 ou le 33 7 88 45 30 03 .

Pour en savoir plus : www.thalassa-hotels.com

