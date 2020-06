L’hôtel Sheraton Tunis rouvrira ses portes le vendredi 05 juin après une période de fermeture temporaire en raison de la baisse de la demande pendant le COVID-19.

Une fois rouvert, l'hôtel offrira initialement les services suivants: chambres, restaurants, bars, banquets.

La piscine, le sauna, le gymnases et le spa resteront temporairement fermés au 08 juin 2020 conformément aux réglementations gouvernementales.

La santé et la sécurité des clients et des employés de l'hôtel restent d'une importance capitale

Marriott International est reconnu comme un leader de l'hôtellerie depuis 92 ans en raison de son engagement envers la qualité, des normes exigeantes et une formation rigoureuse.

La société déploie une plate-forme à plusieurs volets pour élever ses normes de propreté et ses normes de comportements d'accueil pour répondre aux nouveaux défis en matière de santé et de sécurité présentés par l'environnement pandémique actuel.

L'hôtel continuera à surveiller la situation et continuera de même à suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, « The Centers for Disease Control and Prevention »(CDC) et des autorités sanitaires locales.

Voici quelques-unes des mesures prises à l'hôtel Sheraton Tunis :

Mise en œuvre des directives sur les produits chimiques et l'équipement à utiliser qui sont efficaces contre les virus.

Augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection dans les zones à volume élevé et les surfaces régulièrement touchées. Il s'agit notamment du comptoir à la réception, des ascenseurs, des salles d'eau publiques et des clés de la chambre.

Des protocoles de nettoyage et de désinfection sont en place pour désinfecter les chambres après le départ des invités et avant l'arrivée du prochain invité.

Augmentation de la fréquence de nettoyage à l’arrière de la maison, où les employés de l’hôtel travaillent en coulisses.

Accroissement des efforts associés en matière de santé, de sécurité et de connaissances, y compris les protocoles d'hygiène des mains et des formations spécifiques liées à COVID-19.

Introduction des mesures pour minimiser les contacts et renforcer la distanciation

Pour réserver votre séjour, vous pourrez soit vous rendre directement à l'hôtel ou réserver en ligne via le site web Marriott.com/tunsi

À l'occasion de la réouverture de ses bars le Sheraton Tunis Hotel invite ses clients à profiter d'une réduction de 20% sur la carte Food & Drinks du Harry's Pub, du Lobby Bar ainsi que celle de La Terrasse.