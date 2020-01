C'est l'histoire d'une jeune artiste Tunisienne amoureuse de la LUMIÈRE et convaincue de l’apport considérable des luminaires et de l’ambiance tamisée dans la décoration des espaces intérieurs.

Plongée dans l'ART et le design, Ramlä commence à jouer avec les troncs d'oliviers, à les couper, les façonner et à les transformer en bijoux artistiques. Pour elle:"Le plus court chemin entre une âme et une autre c'est l'ART et l'ART n'est là qu'avec la création".

Philosophe et amie de la nature et de l’écologie, Ramla se déplace vers les 'Henchir' d'Oliviers après la cueillette des Olives pour assister à la taille des Oliviers et choisir soigneusement les troncs qui auront la chance d’accéder à une nouvelle vie.

Cette nouvelle vie, sous une meilleure posture, est déjà claire dans l’imaginaire de la jeune artiste.

Les chanceux troncs d'Oliviers sont minutieusement examinés et traités, avant le passage de l’Art et de la LUMIÈRE….et les nouveau-nés sont là : les « OLIVIERS LUMINEUX » de Ramlä.

Chaque OLIVIER LUMINEUX est unique et ne ressemble qu’à lui-même, chacun possède sa propre identité, ses propres courbures du pied et ses propres proportions.

Aucun luminaire n'est pareil à l'autre afin de garder à chacun sa majesté et son unicité qui lui est donnée par la nature.

Très bien accueillis dans différents intérieurs, ils demeurent des joyaux sources de lumière magique qui divergent d'un objet d'ART décoratif.

Leur style naturel tel qu'ils sont nommés « OLIVIERS LUMINEUX » leur a donné une connotation végétale pour qu'ils puissent s'introduire dans les espaces intérieurs de différents styles allant du classique au contemporain. Présents et admirés dans la décoration des différents espaces intérieurs en Tunisie, les « OLIVIERS LUMINEUX » franchissent les frontières à la conquête du monde en commençant par la ville des lumières ' PARIS'.

Si vous désirez donner un côté, bohème, chic et design à votre intérieur n’hésitez pas à contacter la page Facebook.

-Ramla Fendri-