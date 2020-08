Si vous souhaitez camper au Nord-Est de la Tunisie et vivre une évasion totale loin des plages encombrées de la ville, nous vous conseillons la région du cap bon et plus précisément la plage de Boukrim, à Kef Ghrab.

Et pour une expérience encore plus agréable, vous pouvez opter pour la pratique de Yoga lors de votre camping. C’est la combinaison parfaite pour se ressourcer et retrouver son bien-être intérieur.





Nous avons choisi de renouveler notre expérience avec « The Yoga Studio » pour les séances de Yoga et le « Capitaine Pim » pour nous assister durant notre week-end d’évasion.

Si vous souhaitez vivre cette expérience, cet article vous sera sûrement d’une grande utilité !

Infos pratiques :

Durée du trajet : Environ 2h de route à partir de Tunis

Localisation : Située dans le Nord-Est de la Tunisie, la plage de Boukrim se trouve à proximité de la forêt Dar Chichou. Elle est rattachée au gouvernorat de Nabeul.

Comment s'y rendre : On s'y rend en voiture en prenant la route en direction de Slimene vers Takelsa et Beni Khira. Il faut prévoir environ 10min de route dans une piste non goudronnée.

Quand partir : Entre Avril et Octobre.

Où Loger : Camping

Camping Réseau téléphonique disponible : Pas de réseau téléphonique

Qui est The Yoga Studio ?

Un espace dédié au Yoga qui se trouve à Sousse, Khzama Est et qui a été fondé par Neila Drira et Silvia Ares qui ont choisi de transmettre leur passion pour cette pratique à travers une panoplie de cours.

Pour en savoir plus, visitez leur page Facebook : The YOGA Studio

Les bienfaits du Yoga pour le corps et pour l’esprit :

Régule le stress et l’anxiété

Renforce le système immunitaire

Favorise le sommeil

Améliore la mémoire

Améliore les capacités respiratoires

Combat les sensations de fatigue…

Nos impressions

Crédit photo : Amine Moulehi

Se trouvant dans une zone retirée et isolée, le village de Kef Ghrab est l’endroit parfait pour une déconnexion totale. C’est l’un des rares endroits à être fréquenté uniquement par les locaux.

Si vous rêvez d'eau turquoise, de sable fin et de calme, vous serez forcément séduit par la plage de Boukrim. Elle offre également une vue imprenable sur les îles de zembra et zembretta. Un conseil, ne ratez pas le coucher du soleil !

Pratiquer le Yoga dans un cadre naturel aussi sublime est une expérience à tenter !

Nous vous recommandons tout de même d’éviter les week-ends et d’emprunter la route vers la plage avec une 4*4 vu que la piste qui mène à la zone isolée n’est pas adaptée aux voitures citadines.

Notre expérience en vidéo

