Laico Tunis Hotel annonce sa réouverture le 1er juin 2020, accueillant ses précieux clients avec des pratiques et des protocoles de nettoyage redéfinis et améliorés.

Nous nettoyons. Nous nous soucions. Nous accueillons.

Après le déclenchement de Covid19 et la période difficile que l'humanité a connue dans le monde entier, Laico Tunis rouvre ses portes le 1er juin 2020, garantissant que le confort et la sécurité de ses clients restent sa plus haute priorité.

« Pour la sécurité de nos clients et nos employés, notre hôtel a pris des mesures de nettoyage et désinfection redéfinies et améliorées, ainsi que de nouveaux protocoles d'interactions sociales et de travail pour répondre aux nouveaux défis et attentes en matière de santé et de sécurité présentés par Covid19. »

Affirme le directeur général de l'hôtel, M. Wissem Souifi.

Il ajoute : "Toutefois, nos pensées vont aux personnes qui sont touchées par ce virus et à celles qui le traitent."

Dans ce contexte, et avec l'approbation des autorités locales et conformément aux directives du ministère de la Santé, 50% de la capacité des chambres, la piscine extérieure et intérieure, le centre de spa, le centre de conférences et trois lieux de restauration de l'hôtel rouvriront le 1er Juin 2020.

Dans cet esprit, l'hôtel respectera toutes les directives gouvernementales, y compris la réduction de l'occupation des espaces publics, l'équipement de protection individuelle obligatoire, les règles de distanciation sociale et les postes de désinfection des mains.



L'hôtel annonce aussi que la réservation des chambres en ligne avec les meilleurs tarifs peut désormais être effectuée via son nouveau site Web www.laicotunis.com .

"Nous nettoyons. Nous nous soucions. Nous accueillons."

L'hôtel annonce l'intensification des mesures de précaution les plus récentes et les plus efficaces car la sécurité de ses clients et de ses employés est primordiale. Prenant le plus grand soin pour que chaque séjour au Laico Tunis Hôtel soit sain, propre et confortable ;

Nous nettoyons

Nettoyage et désinfection rigoureuse de toutes les chambres des clients.

Désinfection régulière des points de contact élevés, tels que les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, les comptoirs de réception, les toilettes et le centre de conférences.

Des désinfectants pour les mains placés dans les zones de contact des clients, comme le hall de l'hôtel et les espaces de conférences.

Thermomètres infrarouges disponibles à la réception pour effectuer des contrôles de température des clients et des employés.

Fourniture de masques et gants médicaux pour les clients et les employés.

Formation régulière des employés assurant une bonne hygiène des mains et sensibilisation au Covid19.

Nous nous soucions

Introduisant des mesures supplémentaires pour protéger le bien-être des clients et du personnel, le staff de l'hôtel a été informé des directives fournies par l'Organisation mondiale de la santé et le Ministère de la Santé. Ainsi, le personnel de l’hôtel est prêt à fournir une assistance à tout client qui ne se sent pas bien.

Nous accueillons

L'hôtel Laico Tunis s'engage à accueillir ses clients avec la même chaleur et l'hospitalité pour lesquelles il a toujours été connu assurant à ses clients que Laico Tunis sera le lieu le plus sûr pour le travail, le plaisir et la détente après les moments difficiles que nous avons vécus au cours des trois derniers mois.

L'hôtel Laico Tunis vous remercie de votre fidélité et reste impatient de vous accueillir.



Adresse : Mohamed V Avenue, Human Rights Square, 1001 Tunis, Tunisia

www.laicotunis.com

+216 70 244 420

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.