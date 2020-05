L'hôtel rouvrira ses portes le 04 Juin avec la mise en place du protocole Sanitaire du label ACCOR ALL SAFE et bien évidement le protocole sanitaire élaboré par l’ONTT.

Accueillir, protéger et prendre soin des autres est au cœur des préoccupations du Mövenpick Hotel Gammarth Tunis.

Alors que l’hôtel travaille sur des processus nouveaux et améliorés pour assurer la sécurité et le bien-être de ses clients et des membres de l’équipe, les responsables de l’hôtel partagent avec vous quelques nouvelles mises à jour mises en œuvre au Mövenpick Hotel Gammarth Tunis élaborés et exigés par le groupe ACCOR.

Des mesures sanitaires élaborées par le groupe Accor



Mövenpick Hotel Gammarth Tunis a le plaisir de vous annoncer que les nouveaux mode d’opération appliqués au sein de l’hôtel et dans les établissements Accor à travers l’Afrique et le Moyen-Orient ont été développé en partenariat avec le spécialiste des solutions d’hygiène Bureau Veritas, leader mondial des tests, des inspections et de la certification.

De plus, un partenariat mondial a été forgé avec le géant mondial de l’assurance AXA afin de fournir aux clients un soutien médical gratuit qui comprend des consultations avec des professionnels de la santé par téléphone ou à l’endroit où ils séjournent.



Un séjour en toute sécurité



Des mesures rigoureuses sont mises en place pour protéger les clients et les membres de l’équipe :

Une formation pratique pour tous les employés, un comité de déploiement sur site dédié et un programme d’audit officiel, validé sous le label mondial ALLSAFE Cleanliness, garantissent une conformité initiale et continue.

La nomination de « ALL Safe Officers » spécialement formés pour superviser tous les travaux de nettoyage.

Une assistance médicale gratuite avec AXA, y compris accès à des professionnels de la santé et consultations par téléphone ou sur place

Des indications de distance physique à travers l’hôtel et les restaurants.

Des masques et gants fournis aux clients et portés par tous les employés (changés toutes les 4 heures)

Une assistance pour un check-in et check-out sans contact

Et restaurant virtuel et menus disponibles dans les chambres

Alors que l’hôtel accueille de nouveau des amis, la famille et la communauté, soyez assurés que au Mövenpick Hotel Gammarth Tunis regarde aussi vers l’avenir, à travers et après la pandémie de COVID-19, pour vous assurer que ses précieux clients et membres de l’équipe seront toujours pris en charge avec le plus haut degré de sécurité, de soins et de confort.

Pour plus d’informations sur l’engagement de Mövenpick Hotel Gammarth Tunis et Accor à aider sa communauté à rester en sécurité et en bonne santé, veuillez visiter : http://spkl.io/60434Jwtb.