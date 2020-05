Bonne nouvelle ! Le Mövenpick Hotel du Lac Tunis rouvrira ses portes le 4 juin 2020 sous le label de propreté et de prévention ALL Safe.

Le Mövenpick Hotel du Lac Tunis rouvre ses portes à ses clients le jeudi 4 juin 2020 après plus de 2 mois après l’arrêt des activités temporaires.

Ouvert depuis avril 2018, l’hôtel s’est très vite imposé comme l’un des établissements les plus recherchés de la capitale, et est devenu populaire auprès des clients d'affaires et de loisirs.

Une expérience unique en toute sécurité et sérénité

Face au contexte actuel, l’hôtel a repensé son offre dans son intégralité afin d’offrir une expérience unique en toute sécurité et sérénité.

L'hôtel à d'ailleurs mis en œuvre les différentes mesures sanitaires et protocoles opérationnels recommandées par le ministère du Tourisme tunisien et par les autorités sanitaires locales et internationales, mais surtout le protocole du groupe Accor « ALL Safe ».

Le label "ALL Safe" intègre les normes de nettoyage et les protocoles opérationnels les plus rigoureux du monde de l'hôtellerie. De nouvelles normes de propreté strictes seront mises en œuvre et contrôlées dans tous les hôtels Accor et incluront un programme de nettoyage renforcé avec une désinfection fréquente de toutes les zones sensibles comme les ascenseurs et les toilettes publiques.

«Accueillir, protéger et prendre soin des autres est l’essence même de notre métier».



L’essence du Mövenpick Hotel du Lac Tunis est centrée autour de l’expérience. C’est pourquoi l'hôtel assure à ses hôtes de vivre ou revivre une expérience inoubliable tout en étant rassuré et serein.

Dès l’entrée de l’hôtel, vous serez accueilli par un membre de la “Brigade #ALLSafe”, formé et soutenu par un personnel médical qui sera garant du respect des normes sanitaires et d’hygiènes à l’hôtel. Votre parcours à l’hôtel, que vous soyez résidant ou client de ses points de vente, sera entièrement sécurisé.

Les chambres et suites de l’établissement seront isolés et désinfectés durant 24h00 après chaque séjour d’un client.

Trois lieux de restaurations distincts avec des prestations #AllSafe

L'hôtel propose trois lieux de restauration distincts où vous pourrez déguster, à la Carte, en toute sérénité, les créations culinaires du Chef Taher Trabelsi.

Le Grand Restaurant, chaque jour, un menu différent sera proposé. La Carte méditerranéenne élaborée en collaboration avec le Chef italien Ugo Gastaldi est toujours disponible à l’Atelier Culinaire "La Table du Chef".

chaque jour, un menu différent sera proposé. La Carte méditerranéenne élaborée en collaboration avec le Chef italien Ugo Gastaldi est toujours disponible à l’Atelier Culinaire "La Table du Chef". Al Diwan Lobby Lounge , vous invite à déguster ses cocktails inventifs en vous offrant de nouvelles saveurs aux couleurs estivales.

, vous invite à déguster ses cocktails inventifs en vous offrant de nouvelles saveurs aux couleurs estivales. La Terrasse offre un espace extérieur avec une magnifique vue sur le lac.

Trois salles de réunion et d'événements avec des prestations #AllSafe

Pour les réunions, conférences et autres événements, l'hôtel dispose de 3 salles de réunion, d'une grande salle de bal et d'un lieu extérieur, le tout avec des configurations et des aménagements flexibles et conformes aux exigences sanitaires actuelles.

Toutes les salles ont été aussi repensées, notamment pour les pauses-cafés qui seront désormais servies individuellement.

Le S Per Aqua Spa & Fitness, un temple de bien-être

Le S Per Aqua Spa & Fitness rouvre aussi le 4 juin en proposant une carte de soins adaptée aux nouvelles normes sanitaires de l’Office National de Thermalisme. Les soins et massages seront donc disponibles tous les jours sur réservation, et cela, dans le respect des nouvelles normes sanitaires tels que le port de bavette, de visière et de surblouses.

La Boutique Hotel Concept-Store ouvrira également ses portes en s’adaptant aussi aux nouvelles exigences sanitaires, telle que la distanciation sociale.

Live Safe experiences, telle est notre promesse...