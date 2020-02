En vous arrêtant devant la grande porte d’entrée dorée vous essayerez surement de deviner ce qui se cache derrière mais la réalité dépassera votre imagination.

D’une maison en ruine à une luxueuse maison d’hôte

Située à La Marsa Ville, à quelques parts du palais Esssaada ancienne demeure de Lella Kmar épouse de Naceur Bey, Dar El Kif est un vrai bijou architectural.

Il y a quelques années, les lieux étaient en état de ruine, une maison oubliée qui voit le jour grâce à son nouveau propriétaire Mahmoud Redissi qui a su raconter plusieurs histoires à travers cette demeure.

L’architecture, la décoration et les mobiliers, tout a été soigneusement choisi.

Dès votre entrée, vous êtes accueillis dans un grand espace lumineux. Le rez-de chaussée, qui reçoit quelques petits événements discrets, se compose d’un espace repas, d’un grand salon et d’un agréable patio.

La maison d’hôte est composée de 5 suites décorées avec beaucoup d’amour et de finesse qui vous offrent la chaleur et l’authenticité d’une maison d’hôtes mais aussi le confort et le service d’un petit hôtel de charme.

Détendez-vous durant les cours de Yoga de Dar El Kif

Afin de bien profiter de son sublime patio, Dar El Kif vous propose 2 cours hebdomadaires de Yoga, tous les mardis à partir de 19h00 et tous les samedis à partir de 10h00.

Cette maison d’hôte qui est un mélange harmonieux de modernité et d’authenticité vous offre une magnifique expérience à vivre absolument.

Page Facebook : Dar El Kif – Chambres d’hôtes à La Marsa

Adresse : 18 rue du 2 mars 1934 - 2070 La Marsa