Pour vivre le Sahara et vous sentir tel Peter O’Tolle dans Lawrence d’Arabie (même si ce n’est pas du tout le même endroit), rien de tel que de dormir en campement en plein cœur du désert.

Avant de vous dévoiler nos bonnes adresses, découvrez le circuit que nous vous conseillons au départ de l’île de Djerba, à seulement 3 heures de Paris.

Que visiter lors de votre circuit dans le Sahara Tunisien ?

Village de Toujane

Ce premier arrêt vous permettra de découvrir un village berbère authentique, paisible et construit à flanc de montagne dont il a pris le nom, la Montagne de Toujane (Altitude 700 m).

Construit dans la pierre ocre qui l’environne, il est difficile à distinguer de loin. Seul se détache le minaret blanc peint à la chaux de sa mosquée, au centre du village.



Promenez-vous dans les ruelles, escaladez la montagne, arrêtez-vous dans un café, échangez avec les villageois. Pour les gourmands, dégustez la viande d’agneau cuite longtemps à l’étouffée. Un régal !

Autre intérêt de ce village, les tissages réalisés par les femmes du village et notamment leurs tapis à tissage ras appelés Margoums et connus sous le nom des tapis de Toujane, des tapis colorés et aux motifs géométriques.

Ksar Guilane

C’est une oasis à la porte du Sahara, connue pour sa source d’eau chaude aux vertus thérapeutiques (eau sulfureuse à 33°C). Rien de tel qu’une petite pause pour vous désaltérer et profiter des plaisirs du désert.

A partir de Ksar Guilane, vous partirez à la découverte de ces espaces qui vous couperont le souffle et découvrirez le Sahara en quad ou à dos de dromadaire (et non de chameau).



C’est là qu’ « Ecouter le Silence » prendra tout son sens.

Après votre périple dans le désert et sur le chemin du retour vers Djerba, vous découvrirez un autre village berbère, le charmant village troglodytique de Matmata.

Où dormir pendant votre aventure dans le sud tunisien ?

Pour vivre un moment magique dans le désert, nous vous recommandons deux campements : celui de Zmela et celui de Mars.

Le campement Zmela se situe à 20 km de Ksar Guilane, par la route.

Quant au campement Mars, il se situe lui à 100 km au sud de Douz. On y accède en contournant le parc naturel du JBIL. Celui-ci abrite des espèces protégées d’oiseaux et de gazelles, avec notamment la gazelle blanche (gazelle leptocere appelée aussi gazelle des dunes, gazelle Rim).

Pour les deux campements on peut dire que l’accueil y est chaleureux. La literie est confortable. Les repas sont délicieux. Le personnel très gentil et attentif.

C’est vraiment des hébergements de charme.

Les nuits sont fraîches voire froides dans le désert. En hiver, pensez à prendre des vêtements chauds, voir très chauds ainsi qu'éventuellement un sac de couchage!

La route sera longue avant de vous envoler pour Paris, faites une pause dans le petit hôtel-résidence des jardins de TOUMANA. Il propose des petits appartements équipés de kitchenette. C’est confortable et après une escapade telle que celle que je viens de décrire, rien de tel que de se prélasser au bord de la piscine !

Durant votre escapade de retour vers Djerba, nous vous conseillons de passer par la région de Tataouine qui recèle d’une grande richesse en matière d’habitats troglodytiques. C’est aussi la région des Ksour, ces sublimes villages berbères construits en pierre, qui servaient de greniers mais aussi de forteresse et d’habitat. Il faudra un article entier pour décrire les beautés de ces sites et vous dévoiler certaines de nos bonnes adresses, en dehors des sentiers battus.

Nous vous souhaitons une belle escapade dans le désert tunisien ! N'hesitez pas à consulter l'article "Une évasion de 3 jours au cœur du Sud tunisien".