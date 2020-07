Leader mondial de l'hôtellerie de luxe, Four Seasons est réputé dans le monde entier pour créer des expériences de luxe uniques grâce a ses plus hauts standards de qualité et un service hautement personnalisé.

Nous avons donc tenté l’expérience en pénétrant au SPA du Four Seasons Hôtel Tunis.

Une déconnexion du monde extérieur avant même notre entrée au SPA

L’expérience commence dès notre entrée à l’hôtel avec un imposant édifice arabo-mauresque qui se trouve en face de la grande bleue, on retrouve également une piscine extérieure délicatement ombragée par des palmiers, des cascades d’eau qui se déploient tout au long d’un jardin d’oliviers.

Une véritable oasis méditerranéenne pour une escapade comme nul part ailleurs dans un cadre calme et décontracté en bord de mer.

Un temple de sérénité et de bien-être unique en son genre

C'est dans un univers calme et apaisant que commence notre expérience au SPA. Nous avons eu le droit à un accueil irréprochable, un service intuitif et des soins personnalisés. Tout a été pensé dans les moindres détails afin de nous faire vivre une expérience assez unique.

Le cadre est assez luxueux digne du Brand du « Four Seasons ».

Inspiré des colonnes de Carthage, le SPA du Four Seasons Hotel Tunis est un véritable sanctuaire dédié à la relaxation et au bien-être.

Notre coup de cœur fut pour la piscine intérieure, un véritable havre de paix où tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.

Le SPA comprend également 10 salles de soin, une SPA Suite et un hammam traditionnel. Une sélection incroyable de soins du visage et du corps signée Guerlain a été élaborée pour vous transporter vers un autre monde.

Nous partageons avec vous la brochure du SPA pour plus d’infos sur les soins et autres traitements : Brochure du SPA

Nous avons donc été conquis, ce SPA est un véritable havre de paix pour passer un moment de pur enchantement.

Une expérience sûre et agréable

En plus du respect du protocole sanitaire imposé par la Tunisie, le Four Seasons Hotel Tunis suit un programme international en matière de santé et de sécurité baptisé LEAD WITH CARE pour rendre l’expérience client sûre et agréable et permettre aux employés de travailler dans un établissement sûr.

Ce nouveau programme, véritable gage de fiabilité et de confiance, est le fruit d’une collaboration de Four Seasons avec des experts internationaux du secteur de la santé et de la recherche. Four Seasons tire donc parti de leur expertise médicale à l’échelle mondiale pour se concentrer sur l'amélioration de la propreté, du confort et de la sécurité des clients et de la formation des employés.

Depuis ses débuts, Four Seasons a été guidé par la sagesse intemporelle de la règle d'or : "Traiter les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent."

En ces temps incertains, la règle d'or est un phare qui façonne la voie à suivre.



À vous de vivre cette expérience !

L'équipe marhba.tn