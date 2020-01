Il vous arrive de voyager « léger » sans bagages ou avec un simple bagage à main, mais une fois arrivé à l’aéroport vous êtes obligés de faire la queue pour faire l’enregistrement.

Nouvelair vous facilite le voyage et met à votre disposition des bornes d’enregistrement automatiques.

Faites votre enregistrement en seulement quelques secondes

Fini les longues files d’attente. Désormais vous pouvez obtenir votre carte d’embarquement rapidement en utilisant les bornes installées par Nouvelair à l’aéroport Tunis-Carthage et Paris-Charles de Gaulle (Terminal 3).

L’enregistrement en libre-service : Mode d’emploi

Cette option s’adresse aux clients de Nouvelair qui ont opté pour un tarif Lignt et qui voyagent sans bagages ou avec un bagage à main ne dépassant pas les 10kg.

Il vous suffit donc de trouver une borne d’enregistrement automatique de Nouvelair et de suivre les étapes suivantes :

Scannez votre passeport via le lecteur optique de la borne Remplissez les informations demandées Récupérez votre carte d’embarquement Dirigez-vous vers la salle d’embarquement

Pour plus de détails concernant les offres tarifaires Light, Easy et Flex n’hésitez pas à consulter cet article qui vous sera d’une grande utilité Nouvelair: Une réservation en ligne et des packs sur mesure pour ses voyageurs.

Pour plus d'infos rendez vous sur le site web officiel: https://www.nouvelair.com/