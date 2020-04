Certains hôteliers tunisiens n’ont pas hésité à faire preuve de générosité pendant cette période liée au Coronavirus. Ils ont donc décidé d’ouvrir leurs établissements et de les mettre à la disposition des personnels médicaux, paramédicaux, des forces de l’ordre et des militaires, tout au long du couvre-feu et du confinement.

Nous avons sélectionné pour vous 4 hôtels qu’on remercie énormément .

Si vous avez aimé cette vidéo, alors n’hésitez pas à la partager avec vos amis.