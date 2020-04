Les fausses informations circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux.

Certains sites prétendent qu’un Tunisien a trouvé le remède, d’autres annoncent des théories de complot insensées sur l’origine du coronavirus…

Nous partageons avec vous les sources officielles pour nous tenir informés de l’actualité en rapport avec le Coronavirus principalement en Tunisie, mais aussi dans le monde.

La présidence tunisienne et le ministère de la Santé publique ont mis ce site à la disposition de tous les citoyens afin qu'ils puissent suivre les dernières actions concernant les efforts de l'État pour limiter la propagation du virus Corona en Tunisie.

Les informations sont mises à jour temporairement et sans interruption.



Site officiel : https://covid-19.tn/

Veille sur la santé de la population. Il élabore pour le gouvernement, la politique de santé publique, la planifie, veille à sa mise en œuvre et en contrôle l'exécution dans les domaines de la prévention, des soins, du médicament, des stupéfiants et des laboratoires et de la réadaptation.



Site officiel : http://www.santetunisie.rns.tn/fr

C’est la page Facebook officielle de l’Organisation mondiale de la Santé.

Une organisation qui a pour but d’améliorer les perspectives d’avenir et la santé future pour toutes les populations du monde.

L’OMS, qui compte 194 États membres, possède plus de 150 bureaux dans six Régions.

Site officiel : https://www.who.int/fr

Ce Lien de Google mentionne le nombre de cas confirmés de coronavirus dans le monde.

Une carte en temps réel pour suivre l'évolution de l'épidémie dans le monde.

