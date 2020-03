Dali Diva & Mayssa Maamer ont décidé d’égayer les circonstances exceptionnelles que traverse l'humanité à travers le monde.

Le concept :

Chaque jour, le couple dessinera un message positif, coloré et universel sur le mur et relayera en live, sur Instagram, la réalisation. Le WALLDERFUL est née, un mur des pensées positives pour partager la joie et la positivité en cette période de quarantaine.



WALLDERFUL, tient son nom de wonderful qui signifie merveilleux en anglais et de wall, un mur. C’est une installation collaborative à but récréatif pour prôner le pouvoir de la pensée positive.

Comment y participer ?

Quotidiennement, le couple, dessinera sur les murs du salon des messages gaies et partagera la réalisation avec leurs Followers sur Instagram.

De leur côté, les followers sont invités à participer à la fresque en suggérant des messages, que le couple peindra en direct.



Sur Facebook : Dali et Mayssa invitent toute personne souhaitant participer à générer une jouissance collective de leur communiquer des messages et commentaires sur la page facebook WALLDERFULL .

Sur Instagram : DALI et Mayssa vous donnent rendez-vous tous les jours à partir de 17h00 sur leurs comptes instagram pour découvrir WALLDERFUL.

Qui se cache derrière cette initiative ?

Dali Diva, artiste-designer, et Mayssa Maamer , Influencer Manager, sont les initiateurs du WALLDERFUL. En couple dans la vie privée et professionnelle, ils sont les fondateurs de l’agence de communication événementielle et Relation Publiques M&M.



N’oubliez pas, rendez-vous tous les jours à partir de 17h00 sur leurs compte instagram pour découvrir WALLDERFUL.

DALI : https://www.instagram.com/dali.diva/

MAYSSA : https://www.instagram.com/mayssamaamer/

