Le Sheraton Tunis accueille l'été comme il se doit avec des offres exceptionnelles pour profiter pleinement de cette saison estivale !

Profitez des rayons de soleil et des bons plans de l'été à Tunis !

Day cation

Lorsque la température monte, les citadins commencent à rêver de piscines turquoises et de transats. Pour vous gâter, Le Sheraton Tunis a mis en place la formule ‘Daycation’ qui se compose de :

Une chambre en Day use à votre disposition de 10h00 à 19h00

Un montant de 60 DT/pax alloué au déjeuner

Un accès à la piscine

Tarifs :

1 Personne ; 210 DT

2 Personnes : 270 DT

Supplément enfant moins de 12 ans : 40 DT

Horaire Piscine : 10h00 – 18h00

Abonnements accès Oasis Pool

Le Sheraton Tunis vous propose un abonnement pour l'accès à sa piscine privée et intimiste tout au long de la saison estivale au tarif de :

1 personne: 800 DT

Couple: 1300 DT

Enfant: 250 DT

Profitez également de 20% de réduction sur la carte lors de vos déjeuners ou petits encas autour de la piscine.

Cooky Club (cours de natation pour enfants)

Le nouveau Cooky Club du Sheraton Tunis Spa a mis en place des cours de natation assurés par des professionnels pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans.

Tarifs abonnement :

1 mois 200 DT

3 mois 500 DT

6 mois 750 DT

1 an 1200 DT

Offres Bien-être & Beauté

Staycation

Nous n’avons pas vraiment besoin de voyager à l’autre bout de la planète pour se dépayser et se sentir en vacances. Vous allez enfin pouvoir prendre du temps pour vous en vous offrant le forfait Bien-être incluant :

Une chambre standard

Une escapade qui allie beauté et détente

Renfermant :

Un soin beauté mains

Un soin beauté pieds

Un massage du corps (50 mn)

Accès gratuit hammam et sauna

Tarif :

Single : 297 DT

Double : 387 DT

Plusieurs offres de spa, soins et massages et sont également disponibles pour des escapades de bien-être en solo ou en couple.

Le Sheraton a également prévu plusieurs offres de restauration et des animations musicales pour un été exceptionnel.

Pour plus d'infos, consultez l'article suivant : Une animation musicale et des nouvelles formules de restauration pour fêter l'été comme il se doit au Sheraton Tunis.

Adresse : Sheraton Tunis Hotel, B.P. 345, Avenue de la Ligue des Etats Arabes, Tunis 1080

Page Facebook: Sheraton Tunis Hotel

Infoline & réservation : 58 58 23 34