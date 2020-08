C’est l’été et avec lui vient le temps de la plage, des piscines, des activités extérieures et des ROOFTOPS !

Des vues magnifiques qui s'apprécient avec de bonnes boissons fraiches. Nous avons sélectionné pour vous les adresses incontournables de Tunis.

Casa Pool Restaurant & Lounge à l’hôtel Laico Tunis

À La Casa Pool Lounge Restaurant le Chef Exécutif Mohamed Amine et son équipe vous proposeront un menu onctueux avec une grande sélection des meilleurs saveurs et parfums de la méditerranée le tout dans une ambiance estivale et chaleureuse.



Adresse: Place des Droits de l'Homme Avenue Mohamed 5 1001 Tunis, Tunisie

Le Sky bar du Novotel Hôtel à Tunis

Situé au cœur du quartier des affaires de Tunis, à l’avenue Mohamed V, ce magnifique rooftop se trouve à deux pas du centre-ville. Allez-y en fin d’après-midi et contemplez les lumières de Tunis du 8ème étage.

Adresse: Avenue Mohamed V 1002 Tunis, Tunisie

Le 360° Dar El Marsa à la Marsa

Avec une vue panoramique sur la mer, des côtes de Carthage à la Baie de la Marsa, sous un sublime ciel Marsois, la terrasse 360° sur le toit vous permet de vous prélasser au bord de la piscine tout en y savourant un cocktail rafraîchissant.

Dar El marsa est une expérience inoubliable.

Adresse: Hôtel Dar El Marsa, 75 avenue Habib Bourguiba 2071 La Marsa, Gouvernorat de Tunis, Tunisie

Le sidibou sky lounge

Le Sidibou sky lounge, un nouveau rooftop qui vient d'ouvrir ses portes à l'hôtel Sidi Bou Saïd.

L'endroit idéal pour gouter aux saveurs de la cuisine méditerranéenne ou siroter une bonne boisson fraiche tout en profitant d'un coucher de soleil unique et d'une vue imprenable sur la ville de Sidi Bou Saïd.

Adresse : Rue Sidi dhrif 2026 Tunis, Tunisie

Dar El Jeld à la médina de Tunis



Cadre exceptionnel et cuisine raffinée, Dar El Jeld reste l'un des restaurants préférés des Tunisiens et des étrangers à la recherche d’authenticité. Du goût et des saveurs intenses et des desserts de folie.

Adresse : 5-10 Rue Dar El Jeld, La Kasbah, Tunis Medina 1000 Tunis, Tunisie

Très populaires à New York où ils fleurissent depuis des années en haut des immeubles, les rooftops (des toits aménagés en lounges/piscine/restaurant) sont désormais légion dans les hôtels et maisons d’hôtes en Tunisie.

Alors, prenez de la hauteur cet été et vivez un moment inoubliable !

Lire aussi : 5 Adresses Open Air pour faire la fête à Gammarth (2020)

Lire aussi : Accès piscine & Day use : 5 Adresses remarquables pour profiter de l'été à Tunis