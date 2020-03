L'hôtel Movenpick Gammarth est réputé pour sa vue splendide sur la baie de Gammarth mais pas que...

Un brunch irrésistible dans un cadre agréable et convivial vous attend tous les dimanches de 12h30 à 16h30.

Une attention particulière est accordée à la présentation d'un buffet raffinée et vraiment varié ! Voyons ensembles, quelques images de ce fameux Brunch.

Un espace intérieur chic et une vie splendide sur la grande bleue

A part l’espace couvert qu'on trouve agréable et assez spacieux surtout après sa récente rénovation, le restaurant Horizon possède aussi une superbe terrasse offrant une vue mer remarquable, parfaite pour les journées ensoleillées.

Que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur vous pourrez donc toujours jouir de cette magnifique vue sur la baie de Gammarth.

Le prix est 95dt par adulte, incluant jus et eau. (Une réduction de -50% pour les enfants entre 6 et 12ans et gratuité totale pour les moins de 6 ans).

Une vraie expérience culinaire vous attend !