Un soleil brillant, une piscine rafraîchissante, une musique festive et une ambiance décontractée… Une recette infaillible qui fera la réussite de Bellini Gammarth.

Ce lieu est avant tout un lieu de vie, de partage, et d’expérience.

Bellini Gammarth : Une adresse plus que spéciale

Ouvert tout au long de la journée, le Bellini Gammarth est inspiré des plages de l’esprit de Santorini et de l’Italie des années Dolce Vita…

D’ailleurs depuis l’accès « Piscine » jusqu’à l’accès « Plage », en passant par la délicieuse cuisine méditerranéenne préparée par un chef italien et les savoureux cocktails rafraîchissantes aux couleurs de l'été, le Bellini ne cessera de nous surprendre.

Bellini Gammarth a ouvert ses portes en ce début de mois de Juillet, sur les rives de la baie des singes, et vous invite à découvrir l’esprit pictural et le charme pittoresque de son espace.

Profitez d’une journée ensoleillée en bord de mer, du coucher du soleil bercé par le son des vagues, ou bien tout simplement d’un savoureux diner préparé avec les soins du Chef.

Et qui dit été, dit une bonne musique et une journée décontractée. Alors laissez-vous entraîner par une ambiance farniente et ne ratez pas la programmation artistique DJ et Jazz au Bellini Gammart, la nouvelle Dolce Vita méditerranéenne.

Facebook : Bellini Gammarth

Adresse : Route Expresse de Gammarth, Hotel Le Palace,

Rond point de la baie des singes