Vous souhaitez siroter une bonne boisson fraîche entre amis ou diner entre amoureux et vous vous demandez, en cette période de l'été, quels sont les endroits nocturnes branchés de la capitale ?

The Breeze – Mövenpick Hotel Gammarth Tunis

The Breeze est un Resto-Lounge situé à l’hôtel Movenpick Gammarth.

Une animation est prévue chaque samedi après-midi et chaque dimanche à l'heure du déjeuner.

L’ambiance y est très calme et la terrasse donne sur la piscine de l’hôtel. Une vue magnifique vous sera garantie ainsi qu’un sentiment d’apaisement même après une dure journée au travail.

Adresse : Avenue Taieb Mhiri, La Marsa.

Zembra – The Residence Tunis



Ce restaurant est situé à l’hôtel The Residence Tunis. C'est un bon plan pour votre soirée estivale. Le restaurant vous propose une délicieuse cuisine méditerranéenne très généreuse et une animation live assurée par des musiciens, le tout dans une ambiance feutrée et énergétique.

Adresse : Les Côtes de Carthage, Boite Postale 697 2070 La Marsa

Le 360° Dar El Marsa à la Marsa

Avec une vue panoramique sur la mer, des côtes de Carthage à la Baie de la Marsa, sous un sublime ciel Marsois, la terrasse 360° sur le toit vous permet de vous prélasser au bord de la piscine tout en y savourant un cocktail rafraichissant. Dar El Marsa est une expérience inoubliable. Une carte décontractée pour des repas légers en journée ou en soirée vous y est proposée.

Adresse : 75 avenue Habib Bourguiba La Marsa

Sky Lounge - Novotel

Les beaux jours sont encore devant nous, alors nous profitons d’une journée en plein air avec en plus, une superbe vue sur le Grand Tunis depuis le cœur du centre ville.

Adresse : Avenue Mohamed V Tunis 1002

The Lounge Dar Zarrouk

Le lounge de Dar Zarrouk est un endroit parfait pour un afterwork calme, dans une ambiance sereine et un léger fond de musique. Sans oublier la magie de Sidi Bou Saïd, qui ne fait que rendre l’ambiance d’autant plus agréable.

Adresse : Rue Hedi Zarrouk, Sidi Bou Said 2026

Alors profitez de votre séjour avec cette liste des endroits open air pour faire la fête cet été et partagez avec nous vos adresses préférées.