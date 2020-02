Selon une tradition familiale assez persistante en Tunisie, le couscous constitue Le plat du dimanche.

C’est donc dans une ambiance chaleureuse et conviviale que The Residence Tunis vous invite à retrouver l'essence du foyer tunisien typique et à découvrir sa formule déjeuner du dimanche au restaurant El Dar.

Un concept assez différent qui vous permettra de déguster 3 variétés de couscous

Au menu : une entrée composée d'un assortiment de salades, brik danouni, hors-d'œuvre chauds et froids...

Un Couscous au choix a composer soi-même parmi 3 variétés différentes, vous pourrez d'ailleurs choisir les sauces que vous préférez. Cela, sera suivi d'un dessert traditionnel, de quoi terminer votre grand repas en beauté.

Une mini carte sera aussi à la disposition des personnes souhaitant déguster un autre mets.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à cliquer sur l’événement Facebook: Couscous du Dimanche at The Residence Tunis.

Interview avec le Chef Exécutif

De même, le restaurant El Dar vous propose chaque mardi une « soirée tunisienne » animée par une danseuse orientale.

Page Facebook : The Residence Tunis

Site web : https://www.cenizaro.com/fr/theresidence

Infoline & réservation : 20 713 713