Une vue panoramique sur la méditerranée, un ciel dégagé, du sable fin, une cuisine délicieuse et une animation musicale exceptionnelle !

C'est ce que vous promet le resto lounge "La Voile" pour cet été !

La voile vous donne d'ailleurs rendez-vous lors de sa réouverture, ce dimanche 28 juin 2020. Un moment exceptionnel où la musique et l’été seront dignement célébrés en compagnie de la violoniste Yasmine Azaiez, le chanteur Sofien Safta et la troupe El Hadhra.

On y vient pour déjeuner entre amis, pour se déhancher sur le son de la musique jouée en Live, pour dîner en amoureux, pour bronzer ou pour boire un cocktail rafraîchissant…

La Voile vous propose chaque jour un large assortiment d’inspiration méditerranéenne, une carte de qualité et une cuisine pleine de saveur.

Pieds dans l’eau et confortablement installée, la clientèle pourra profiter du cadre et déguster les différents plats présents dans le menu. Le chef vous propose une carte variée avec un grand choix d’entrées chaudes et froides, de pizzas, de viandes et de poissons.

Si vous êtes à la recherche d’un coin pour passer une journée au bord de la plage, il vous suffit juste de contacter le 99 52 53 54 ou le 99 48 46 46 ou de visiter la page Facebook: La VOILE