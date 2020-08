Baignade rafraichissante, déjeuner entre amis ou en famille et Day Pass...

Marhba.tn partage avec vous sa sélection de 5 piscines remarquables pour profiter de l’été à Tunis.

Four Seasons Hotel Tunis

Une oasis méditerranéenne qui vous offre une escapade dans un cadre calme et décontracté en bord de mer.



Prix DayPass :

- En semaine : 125dt/adulte dont 50dt à consommer en F&B et 50% de remise pour les enfants (25dt à consommer)

- Le weekend : 175dt /adulte dont 50dt à consommer en F&B et 50% de remise pour les enfants (25dt à consommer)



Facebook : Four Seasons Hotel Tunis

The Residence Tunis

Bienvenue dans un havre de raffinement situé en bordure d'une plage préservée, haut lieu de relaxation.

Prix DayPass :

- 150dt/adulte dont 100dt de crédit de consommation dans l'un des restaurants ou autour de la piscine

- 70dt/enfant dont 40dt de crédit de consommation dans l'un des restaurants ou autour de la piscine

- Pour les enfants de 3 à 12 ans: Supplément de 40dt comme crédit de consommation



Facebook : The Residence Tunis

Mövenpick Hotel Gammarth Tunis

Un hôtel qui surplombe les superbes baies de la méditerranée ainsi que les collines de Sidi Bou Saïd.

Prix DayPass :

- 150dt/adulte dont 70dt de crédit de consommation

- 70dt/enfant dont 40dt de crédit de consommation



Facebook : Mövenpick Hotel Gammarth Tunis

Carthage Thalasso Resort Gammarth

Une adresse où tout a été pensé pour vous aider à vous ressourcer et à vous relaxer...

Prix DayPass :

- 70dt/adulte

- 40dt/enfant



Facebook : Carthage Thalasso Resort

Hotel Dar El Marsa

L’endroit parfait pour profiter d'une ambiance zen et calme.

Un forfait « Pool & Spa » qui inclut un accès à la piscine, un hammam gommage, un massage et un soin de visage à 95dt



Facebook : Hôtel Dar El Marsa

Et vous, quelle est votre adresse préférée ?

Lire aussi : 5 terrasses à découvrir pour cet été à Tunis (2020)

Lire aussi : Bellini Gammarth : Une nouvelle adresse tendance pour cet été 2020

Lire aussi : Les essentiels de l'été pour profiter pleinement de la plage