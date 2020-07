S’il y a bien quelque chose qui caractérise Sousse, c'est sa vie nocturne.

La ville de Sousse regorge d’adresses branchées pour faire la fête en plein air durant tout l'été !

Si vous souhaitez sortir en ville et que vous n’arrivez pas à vous décider, nous avons sélectionné pour vous plusieurs adresses pour profiter du beau temps, des terrasses et des Rooftop incontournables.

C’est l’adresse nocturne la plus célèbre de la ville. Le Golf accueil chaque jour les meilleurs live bands du pays. C’est un peu le must do lors de votre passage à Sousse.

L’endroit idéal pour passer des moments mémorables de plaisir et de joie, grâce à une atmosphère brûlante et une gastronomie exceptionnelle.

Adresse : Hôtel Golf residence Hammam Sousse

Cette année "Legends" s'est refait une beauté pour mieux vous accueillir et vous servir dans un cadre chic et raffiné.

Vous aurez le choix de vous attabler soit à la nouvelle terrasse du bas et ainsi profiter d'une ambiance plutôt calme et feutrée, soit d'opter pour le Rooftop et faire la fête jusqu'au matin en écoutant de la bonne musique live.



Adresse :Av. taieb mhiri (complexe Tej Marhaba)

Le Saloon est aussi très célèbre à Sousse vu son emplacement stratégique au cœur de la zone touristique. Une animation musicale y est prévue quotidiennement avec les meilleurs stars et livebands en Tunisie. Cet endroit est aussi connu pour ses plats délicieux et ses steaks de bœuf succulents. D’ailleurs ce n’est pas pour rien que la déco est au style Western.

Adresse : Route touristique Av. 14 janvier

Avec sa vue directe sur la corniche de la plage mythique de Sidi Boujaâfar, cette adresse jouit d’un des meilleurs emplacements de la ville, c’est d’ailleurs l’endroit parfait pour savourer le coucher de soleil et continuer la soirée tard le soir en écoutant de la bonne musique live.

Adresse : Corniche, plage de boujaafar, Sousse

Emblème de la vie nocturne de Sousse, le LOTUS club est un lieu où convivialité et ambiance festive s’entremêlent. Des soirées rythmées par une riche programmation musicale pour illuminer vos nuits et émerveiller vos sens dans ce lieu chaleureux.

Cette adresse dispose de deux terrasses, une grande terrasse sur deux niveaux qui donne sur la piscine et une autre avec une vue splendide sur l'avenue Taieb mhiri.

Adresse : Avenue Taïeb Mhiri Sousse

Umbrella vient de s'ajouter aux adresses les plus festives de la ville de Sousse.

Cet endroit en plein air est parfait pour boire un verre, grignoter et danser à ciel ouvert.

Adresse : Boulevard 14 janvier 2011, Route touristique (les 3 dauphins)

Le Hard Rock Café est bel et bien la franchise anglaise qui a ouvert son premier resto en Tunisie dans la ville de Sousse. Tout comme les restaurants de la marque qui se trouvent dans le reste du monde, vous pourrez goûter quasiment aux mêmes recettes et aux mêmes cocktails, assister à des live bands et bien profiter de votre soirée. Le point fort de cette adresse réside dans le service impeccable, on vous en dit pas plus à vous de visiter !

Adresse: Route touristique Av. 14 janvier

De la bonne musique live, une cuisine raffinée et un cadre magnifique, tous les ingrédients pour une soirée réussie !

Adresse : Kantaoui, Hôtel Soviva

Credit picture image principale de l'article : Mouhamed Kèèmla Photography ©