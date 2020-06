« The Seaside », un lieu de convivialité pour une clientèle en quête de restauration de qualité à Hammamet.

Situé dans la zone touristique Jinène El Hammamet, à l’hôtel TUI BLUE Oceana Suites 5*, « The Seaside », est un magnifique espace de restauration et de loisirs implanté entre la piscine et la plage de l’établissement, en partenariat avec l’agence Top Events, leader du marché de l’événementiel.

« The Seaside » se présente comme un lieu de convivialité pour une clientèle en quête de restauration de qualité, de repos et de divertissement dans un cadre particulièrement agréable et plaisant.

Restauration





The Seaside s’appuiera sur le savoir-faire culinaire habituel de son restaurant-piscine réputé depuis plusieurs années comme étant l’un des meilleurs de la zone.

Ce restaurant est pour beaucoup une table de référence.

« Notre carte se base sur des produits frais et notamment des produits de la mer. Depuis plusieurs années, nous avons nos clients fidèles qui reviennent de manière régulière avec l’assurance et la certitude d’avoir une qualité irréprochable à tous les niveaux de la chaîne de services » déclare la directrice de l’hôtel Amira Ben Hadj Ali.

La carte du « Seaside » propose des entrées froides et chaudes, beaucoup de poissons et fruits de mer, des plats de viande également, mais aussi des pâtes confectionnées dans la grande tradition italienne, et avec des musts incontournables : macaroni au mérou, spaghetti à la langouste ou encore pâtes aux langoustines avec son coulis de sauce pesto.

Pizzas aux fruits de mer, végétarienne ou blanche complètent la carte avant de passer au dessert adapté aux circonstances estivales et au lieu : gâteaux au choix, crème caramel, glace et fruits de saison sont proposées pour couronner le repas de midi ou du soir.

Animation



Au niveau animation, c’est Top Events qui se chargera de mettre en musique l’espace.

Nabil Messaoud, directeur général de l’agence, explique qu’il s’agira d’une animation avant tout de qualité mais tout en sobriété, « l’essentiel étant de divertir sans fausses notes, notamment en journée » a-t-il précisé.

En soirée, le niveau d’animation sera relevé sur la piscine et sur la plage, et particulièrement en weekend avec un programme de DJ et d’artistes de qualité, sans fioriture ni excès.

L’hôtel TUI BLUE Oceana Suites

Avec ses 208 suites, l’hôtel entame la nouvelle saison été 2020 sous le nouveau label TUI BLUE, marque du groupe allemand TUI, leader mondial du tourisme.

Par ailleurs et dans le contexte sanitaire actuel, l’hôtel a engagé l’ensemble des nouvelles mesures sanitaires désormais en vigueur.

Il s’agit tout d’abord de l’application stricte du protocole sanitaire officiel de l’ONTT. En second lieu, l’établissement a obtenu une certification de l’organisme Cristal International Standards qui atteste de la conformité de ses procédures aux normes de l’organisme qui se réfèrent aux recommandations de l’OMS.

The Seaside est donc une nouvelle adresse à ne pas manquer pour profiter du beau temps à Hammamet !

Facebook : TUI BLUE Oceana Suites "adults ONLY"

Site Web : http://sensimar-oceana.com

nfoline & réservation : 72 227 227

Adresse : Jinene Hammamet