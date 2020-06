L’été approche à grands pas et nous commençons déjà à chercher les plus belles terrasses pour profiter du beau temps.

Pour bien accueillir la saison estivale, Mövenpick Hotel du Lac Tunis a lancé sa carte « Oh My Grill ! » disponible chaque samedi et dimanche, de 12h30 à 15h00 et de 19h30 à 22h30.

Un barbecue surprenant et à volonté dans un cadre unique





Dès à présent et jusqu’à la fin de l’été, Mövenpick Hotel du Lac Tunis vous invite à déguster des produits frais que vous choisissez directement sur place.

Cuits au barbecue, ils garderont une saveur et une texture incroyablement délicieuse.

L’Executif Chef Taher Trabelsi et son équipe vous proposent un menu riche et varié.



Une délicieuse salade vous sera servie en entrée. Côté plat, vous aurez un large choix puisque le menu contient :

De la viande rouge & des volailles : Agneau, bœuf, poulet et merguez

Les délices du pêcheur: Loup, daurade, espadon, seiche et calamar

Le Bar à pâtes : Spaghetti, penne et paëlla

Des fruits de saison vous seront servis pour le dessert.



Ce menu à volonté vous est proposé à 85dt par personne.

Accueil dans le respect des règles sanitaires All Safe





Il est à noter que toutes les consignes du protocole sanitaire sont minutieusement appliquées au Mövenpick Hotel du Lac Tunis.

Dès votre entrée à l’hôtel, un membre du personnel vous accueille, prend instantanément votre température corporelle et vous fournit un kit contenant une bavette, des gants et un gel hydro-alcoolique.

Pour plus d'informations et réservations, contactez le 21 386 000 ou le 36 421 000

