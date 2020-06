C’est le 4 juin que l’hôtel Laico Tunis a rouvert ses portes et a accueilli de nouveau ses clients.

Soucieux de la sécurité de ses invités, Le Laico s’est engagé à garantir les plus hauts niveaux d’hygiène. Les normes de nettoyage les plus rigoureuses ont été mises en œuvre : « Nous pouvons ainsi, sans aucun doute, vous accueillir dans les conditions de sécurité les plus élevées » a assuré M.Wissem Souifi, Directeur Général de l’hôtel.

La Casa Pool Lounge Restaurant : Un temple de la gastronomie méditerranéenne vient de voir le jour

Amateurs des bonnes pâtes, pizzas et autres spécialités méditerranéennes ?

Laico Tunis vous invite à son restaurant La Casa Pool Lounge Restaurant où le Chef Exécutif Mohamed Amine et son équipe vous proposeront un menu savoureux avec une grande sélection des meilleurs saveurs et parfums de la méditerranée.

Des menus numériques dématérialisés via un QR Code

Et pour une reprise « 100% safe», La Casa pool Restaurant, a digitalisé ses menus via un QR Code Menu, un concept 100% fiable et sécurisé.

En scannant avec votre smartphone un QR code disponible sur les tables, vous pouvez accéder au menu, passer votre commande directement et même recevoir l’addition.

L’hôtel Laico Tunis reste impatient de vous accueillir pour qu'une fois de plus, vous puissiez profiter d'un moment « Summer Laico ».

